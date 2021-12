Fisiculturismo: soldado da PM conquista medalhas em torneio em Salvador

O soldado da Polícia Militar André Filipe Gomes Santana, 33 anos, conquistou o terceiro e o quarto lugar, nas categorias Classic Physique e Men’s Physique, no Campeonato de Fisiculturismo Copa Overall Champion Bahia. A disputa foi realizada no sábado (18), no Centro de Convenções, em Salvador.

André Filipe exibe as conquistas (Foto: divulgação SSP)

O atleta contou que precisou de uma dieta especial, com restrição de carboidrato, treino e disciplina para conseguir alcançar o pódio. A preparação durou um ano e ele perdeu 20 kg. André Filipe é lotado no Batalhão de Choque (BPChq) e essa foi a primeira disputa dele nesse esporte.

“Eu não imaginei que poderia me sair tão bem. Na categoria Men’s Physique competi com quase 20 atletas e cheguei na quarta colocação. Esse bom desempenho eu dedico à minha esposa Fabiana Gomes, que sempre me dá forças para seguir”, disse o PM.

Disputa aconteceu no Centro de Convenções, em Salvador (Foto: divulgação SSP)

Ele disse que teve muita resiliência e que a carreira de policial e o esporte ensinam a superar os próprios limites. O soldado afirmou que pretende continuar no foco para buscar novas vitórias.