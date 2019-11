Fitdance encerra Chegue Junto Comunidade, em Itapuã

O Fitdance encerra logo mais, às 15h, o Chegue Junto Comunidade, em Itapuã. O evento é uma realização do CORREIO, e faz parte das comemorações dos 40 anos do jornal, completados este ano.

Durante todo o dia, a comunidade de Itapuã pôde usufruir de serviços de saúde, lazer, orientação jurídica e oficinas de forma gratuita. Todas as atividades se concentraram na Creche e Pré-escola Primeiro Passo Itapuã Malê Debalê. As atividades serão encerradas às 16h, depois que o Fitdance apresentar seu aulão de dança no local.

“Nossa maior intenção com esse projeto é de integrar. O jornalismo cidadão vem da troca de experiências, seja pelos serviços que estamos facilitando, seja através das vivências dessas pessoas, que também agregam ao nosso conhecimento. Sendo o jornal que é a cara da Bahia, o CORREIO se nutre pelo contato com a cidade”, afirma Luciana Gomes, gerente comercial do Jornal CORREIO.

O Chegue Junto Comunidade integra o projeto Correio 40 anos, que tem oferecimento Bradesco, patrocínio Hapvida e Sotero Ambiental, apoio institucional Prefeitura de Salvador, apoio Vinci AirPorts, Sesi, Salvador Shopping, Unijorge, Claro, Sebrae, Itaipava Arena Fonte Nova, Santa Casa da Bahia e Coelba.

(Fotos: Erik Salles/ Divulgação)