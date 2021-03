'Fizemos bom jogo, mas pecamos no final', avalia Rodrigo Chagas

O Vitória não conseguiu segurar o Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza. O rubro-negro perdeu para o alvinegro por 3x1 neste sábado (6) em jogo válido pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. A partida estava empatada aé os 43 minutos da etapa final, quando a defesa do Leão vacilou e permitiu que o rival encontrasse duas vezes o caminho do gol.

Após o jogo, o técnico Rodrigo Chagas avaliou o desempenho do time na partida. Para ele, a estratégia proposta foi acertada, mas as falhas individuais levaram o Leão à derrota.

"A estratégia foi bem montada, trabalhamos muito bem no decorrer da semana dessa forma. (...) Não acho que a estratégia não funcionou. Acho que funcionou. A derrota que tivemos foi pelo fato de dois erros individuais. É o que temos que trabalhar para corrigir daqui para frente. Até porque futebol a gente tem que entrar atento o tempo todo. Erramos no finalzinho e propiciamos o gol ao adversário", avaliou o treinador.

Rodrigo Chagas também comentou o desempenho do meio-campo, formado pela primeira vez por Gabriel Bispo, Guilherme Rend e Fernando Neto.

"Sabíamos que iríamos enfrentar uma equipe de muita qualidade e bastante competitiva. Optamos por entrar com dois volantes, com poder de marcação maior, adiantando Fernando Neto para a criação. Acho que a gente, em alguns momentos, se perdeu. Quando Fernando Neto estava baixando muito para vir buscar a bola nos pés. Fernando Neto é um jogador bastante participativo. Corrigimos no intervalo, tanto Fernando Neto como também a questão do Bispo e do Rend. Ajustamos a equipe no intervalo, melhoramos. Acredito que fizemos um bom jogo. Pecamos no final", opiniou o técnico.

Agora, o Vitória vira a chave para estrear pela Copa do Brasil. Na terça-feira (9), o Leão visita o Águia Negra, em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, em duelo de jogo único, que vale classificação à segunda fase do torneio nacional. O rubro-negro tem a vantagem do empate.