Flagrado com fuzil em carro, homem diz que receberia R$ 10 mil pra transportar arma

Policiais rodoviários federais apreenderam um fuzil e dois carregadores de calibre 556, na manhã desta quarta-feira (17), durante uma fiscalização no Km 830 da BR 116, trecho do município de Vitória da Conquista (BA). Os policiais realizavam fiscalização ostensiva na rodovia, quando deram ordem de parada ao veículo GM/ Astra, com placas de Guara (SP). Inicialmente, os PRFs solicitaram os documentos de porte obrigatório para consulta nos sistemas da polícia e perceberam um certo nervosismo do condutor e do carona.

Diante das contradições e respostas desencontradas dos ocupantes, os agentes decidiram aprofundar a fiscalização no Astra e encontraram o fuzil e os carregadores, escondidos de forma secreta da estrutura do painel do carro. Questionado, o motorista relatou que foi procurado na cidade de Aramina (SP) para transportar o armamento. Disse ainda que ganharia R$ 10 mil pelo serviço quando chegasse ao local de destino, o qual informou desconhecer onde entregaria o fuzil.

Já o passageiro que não apresentou documentação, disse que não tinha conhecimento sobre o transporte ilícito no carro e informou que cumpre prisão domiciliar no estado de Minas Gerais, pelo crime de roubo.Os conduzidos com o material apreendido foram apresentados à autoridade de plantão da Delegacia de Polícia Judiciária em Vitória da Conquista (BA).

A PRF na Bahia informa que intensificou a fiscalização nos 10 mil quilômetros de rodovias federais que cortam o estado. Para isso, equipes estão concentradas e realizando policiamento orientado em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. Para informações, denúncias, comunicação de crimes e acidentes a PRF dispõe do número de emergência 191. A ligação é gratuita e atende 24 horas em qualquer parte do País.