Flávia Paixão, colunista do CORREIO, é selecionada pelo Fundo Vozes Negras do YouTube

O projeto Empreender com Paixão, comandado pela colunista do CORREIO, Flávia Paixão, está entre as 35 iniciativas brasileiras selecionadas pelo Fundo Vozes Negras, iniciativa mundial lançada pelo YouTube para incentivar a representatividade de criadores de conteúdo e artistas negros na plataforma. A lista com os 135 nomes de influenciadores selecionados, que inclui pessoas do Canadá, África do Sul, Estados Unidos e outros, para a turma do ano de 2022 foi divulgada nesta quinta-feira (27). A ação deve destinar em torno de US$ 100 milhões para produção de vídeos.

No Instagram, Flávia falou sobre a alegria de ser parte do time de vozes selecionadas. “Fazer parte desse time de criadores é um grande marco em toda a minha jornada profissional! Essa é uma prova de que todo o esforço e sacrifício será recompensado. E essa conquista não é somente para mim, é para todos vocês que estão aqui comigo todo dia. Essa conquista é para todos os Paixonetes desse Brasil”, escreveu.

O canal Empreender com Paixão, criado em junho de 2012, tem mais de 46 mil inscritos no YouTube, pessoas que acompanham de forma leve e interativa dicas e orientações de como empreender de forma profissional e estratégica.

Flávia é especialista em Gestão Estratégia para Pequenos e Médios Negócios, embaixadora Ibero-Americana de Jovens Empresários- Mentora do Founder Institute e Líder Singularity ( Universidade mais inovadora do mundo do Google e da Nasa).

