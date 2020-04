Flávia Pavanelli testa positivo para coronavírus e defende o isolamento social

A digital influencer Flavia Pavanelli é mais uma celebridade a ser infectada pelo novo coronavírus. A informação foi revelada por ela, nesta terça-feira (14), pelo Instagram.

Ela conta que tudo começou com um sintoma incomum, mas que no fim das contas a levou a procurar ajuda médica. “No domingo de Páscoa, eu achei que tava com uma crise alérgica, nada demais. Achei estranho porque não tava sentindo nem gosto nem cheiro das coisas”, disse.

“No dia seguinte, eu continuava sem olfato e sem paladar, então mandei uma mensagem pra minha médica, ela pediu para eu fazer o exame e infelizmente eu testei positivo para a Covid-19. Graças a Deus tá tudo bem. Meus pais, minha irmã, os pais do Junior e ele próprio, ninguém testou positivo”, completou.

Pavanelli ainda aproveitou o espaço para alertar os seguidores sobre a importância dos cuidados e de manter o isolamento: “Tudo que eu puder fazer para ajudar e conscientizar, vou fazer”.