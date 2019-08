Flávio analisa momento do Flamengo: 'Não penso que vai ser fácil'

Próximo adversário do Bahia, o Flamengo teve uma semana desgastante. Para se classificar às quartas de final da Libertadores, o rubro-negro teve que suar na última quarta-feira (31) para levar a decisão contra o Emelec para os pênaltis, no Maracanã. Avançou na competição internacional e não terá muito tempo para recuperar os jogadores, já que enfrenta o tricolor no domingo (4), às 16h, na Fonte Nova.

Apesar do desgaste do time rival, o volante Flávio não acredita que encontrará facilidade no embate da 13ª rodada do Brasileirão. "Assisti ao jogo, foi bastante desgastante para eles, tanto fisicamente quanto psicologicamente por terem que reverter o placar. Mas não penso que vai chegar na Fonte Nova e vai ser fácil. A gente tem que fazer por merecer", avisou o jogador, que será titular contra o time carioca.

Flávio começará em campo na posição de volante pela terceiro jogo consecutivo. Polivalente, ele foi muitas vezes utilizado na lateral direita, mas ganhou espaço após a saída de Douglas Augusto e a contusão de Elton. No domingo, quer se destacar diante do Flamengo para se firmar no time.

"Sempre frisei que independente da posição, queria estar dentro de campo ajudando. Precisou de mim muitas vezes como lateral, em nenhum momento disse que não iria jogar. Todos sabem que sou volante, é muito bom estar em na posição. Fazer um grande jogo para me credenciar ainda mais a me manter no time e ter uma sequência, que é o que todo jogador quer", disse Flávio.

Recém-contratado, o volante Ronaldo não entrou na briga pela posição. Ele foi emprestado ao Bahia pelo Flamengo e uma cláusula contratual o impede de atuar. Para conquistar ainda mais a confiança do técnico Roger Machado, Flávio quer balançar a rede e promete arriscar chutes de fora da área.

"Venho me cobrando bastante. Único gol que fiz no Bahia foi de pênalti. Me cobro, todos se cobram. A gente se cobra pelo Gilberto, pelo Fernandão, os atacantes que as bolas não têm chegado. Todos se cobram. Eu venho trabalhando, se pintar uma oportunidade, espero estar tranquilo para fazer o gol e ajudar o Bahia", disse.

Em 12º lugar na tabela de classificação da Série A, com 16 pontos, o Bahia tenta se reabilitar na competição. O time está há sete jogos sem vencer, sendo cinco pelo Brasileirão. O Flamengo tem 24 pontos e é o terceiro colocado.