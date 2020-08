O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, está com a covid-19, segundo informou nesta terça-feira (25) a assessoria do parlamentar.

Flávio está bem, cumpre isolamento e faz tratamento com cloroquina e azitromicina desde ontem, segundo a assessoria. Ele tem quadro assintomático.

Outros membros da família Bolsonaro já tiverma a doença, como o próprio presidente, a primeira-dama Michelle e Jair Renan, irmão de Flávio.