Flávio diz que confia em Roger e projeta Bahia seguro na Série A

Nesta quarta-feira (12), o Bahia recebe o Coritiba, às 20h30, no estádio de Pituaçu, em jogo que marca a estreia tricolor no Campeonato Brasileiro. E, às vésperas de mais uma Série A, a expectativa pela campanha do Esquadrão é analisada por diferentes perspectivas.

Se no início do ano a aposta era por um grande ano do Esquadrão, agora parte da torcida vê com desconfiança o trabalho de Roger Machado após a perda do título da Copa do Nordeste e o fraco desempenho nas finais do Baianão.

Dentro do elenco tricolor, no entanto, o treinador tem a confiança dos jogadores. Pelo menos é o que garante o volante Flávio. Titular absoluto da equipe, ele aposta no potencial do treinador para fazer uma boa Série A.

"Eu costumo dizer que quando a gente ganha não está tudo certo e quando a gente perde não está tudo errado. É ter essa autocrítica, a cabeça no lugar que as coisas vão voltar a correr bem para o nosso lado", disse.

"O professor Roger é o nosso comandante, a gente acredita muito no potencial e trabalho dele. Não é à toa que ele está há mais de um ano com a gente. Um treinador competentíssimo, excelente profissional e não tenho dúvida de que vamos fazer um bom trabalho sob o comando dele", continuou o volante.

Sob o comando de Roger, o Bahia fez um bom primeiro turno no Brasileirão do ano passado. O time fechou a primeira metade do torneio na sétima colocação, com 31 pontos, e abriu a expectativa de brigar por uma vaga na Libertadores. A equipe caiu de rendimento no segundo turno e terminou o campeonato na 11ª colocação.

Agora, Flávio acredita que o Bahia pode fazer temporada ainda melhor, mas precisa ter atenção para não sofrer oscilações durante a campanha.

"A gente precisa entrar como entrou no ano passado. Esperamos repetir a campanha de quando ficamos um bom tempo sem perder, conquistando pontos, e não ter a oscilação que tivemos no ano passado, para final conquistar as coisas grandes que o Bahia merece", afirmou o camisa 24.