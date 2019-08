Flipelô: trânsito será alterado no Centro Histórico a partir desta quarta (7)

Quem pretende ir ao Centro Histórico de carro, a partir desta quarta-feira (6), deve ficar atento. É que, por conta da Festa Literária Internacional do Pelourinho, a Flipelô, que acontece até domingo (11), a Transalvador irá realizar alterações no tráfego de veículos nas imediações do evento.

A partir desta quarta-feira (07) até sábado (10), haverá interdição do tráfego de veículos nas vias de acesso ao Largo do Pelourinho, das 19h às 23h, e, no domingo (11), das 17h às 20h. Somente as vans a serviço do evento terão permissão de parada para embarque e desembarque de passageiros, entre quinta-feira e domingo (8 a 11), das 10h às 21h, na Av. J. J. Seabra (Baixa dos Sapateiros) e no Largo Campo da Pólvora, em frente ao Centro de Saúde Ramiro de Azevedo.

Pra quem vai de carro, outra informação importante: a Zona Azul disponibiliza 126 vagas no entorno e há outras 250 vagas em estacionamentos privados.

Veja onde estão as vagas para estacionamento Zona Azul na região do Centro Histórico:

1 - Rua do Tabuão - 25 vagas de curta duração (2h), de 7 as 19h segunda a domingo.

2 - Rua Padre Agostinho Gomes - 8 vagas de curta duração (2h), de 7 as 19h segunda a domingo.

3 - Rua Frei Vicente - 23 vagas multi horas (2, 6 e 12h), de 7 as 19h segunda a domingo.

4 - Largo do terreiro de Jesus - 12 vagas multi horas (2, 6 e 12h), de 7 as 24h de segunda a domingo.

5 - Travessa do Tijolo - 10 vagas multi horas (2, 6 e 12h), segunda a domingo de 7 as 24h.

6 - Ladeira da Praça - 48 vagas multi horas (2, 6 e 12h), segunda a domingo de 7 as 24h.