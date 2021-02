Flora e Gilberto Gil recebem Lucinha Araújo em Salvador

Flora e Gilberto Gil estão compartilhando bons momentos entre familiares e amigos na sua tradicional temporada de Verão em Salvador, no apartamento deles no edifício Carlos Costa Pinto, no Corredor da Vitória. Quem está hospedada por lá é a filantropa Lucinha Araújo, fundadora da ONG Sociedade Viva Cazuza, amiga de muitos anos do casal.

Neste domingo, foram todos almoçar no Preta, na Ilha dos Frades. Lucinha, que ainda não conhecia o restaurante, se encantou com o lugar comandado por Angeluci Figueiredo e saboreou as cocadas e o doce de banana da Ilha de Maré.



