Flora Gil é entrevistada por Carolina Ferraz no “She is The Boss”

A apresentadora e atriz Carolina Ferraz recebeu no “She is The Boss”, seu novo programa de entrevistas, Flora Gil, empresária do cenário cultural e esposa de Gilberto Gil, com quem tem três filhos. Responsável pela carreira do cantor e compositor desde 1982, Flora desenvolveu grandes projetos, além de shows nacionais e internacionais, e conta sua trajetória no episódio que estreou nesta sexta-feira, no canal Carolina Ferraz, no YouTube.



Na entrevista, Flora conta como começou sua carreira, desde seu primeiro emprego em uma loja de roupas no shopping Ibirapuera até a criação da sua editora Gegê Produções, responsável pela distribuição de direitos autorais de todas as obras do compositor Gilberto Gil. Dentro da Gegê, a Xire também trabalha direitos autorais e empresariamento de outros artistas da Música Popular Brasileira, como de Adriana Calcanhoto e Os Gilsons.

O bate-papo ainda aborda os temas redes sociais e fake news, política, projetos no cinema e documentários, planos futuros, mulheres inspiradoras, e dá um super conselho às mulheres que estão entrando hoje no mundo dos negócios. O Carnaval também não ficou fora de papo, claro. Criadora do Camarote Expresso 2222, Flora conta como o projeto começou lá em 1999 e como foi se profissionalizado com o tempo, até se tornar um dos camarotes mais conhecidos e desejados do Carnaval de Salvador e do país. Assista o programa.