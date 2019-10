Flordelis homenageia Anderson quatro meses após morte: 'tudo irá se esclarecer'

(Foto: Reprodução)

No dia em que o assassinato do pastor Anderson do Carmo, a deputada federal Flordelis (PSD), ex-esposa da vítima e uma das suspeitas do crime, o homenageou. Nas redes sociais a pastora se declarou a Anderson e disse que tudo irá se esclarecer.

"Essa foi uma de nossas últimas fotos, meu amor. Seis dias depois, tiravam você de mim. Quatro meses já se passaram... Alguns já esqueceram, outros criam especulações, mas só Deus sabe a dor em minha alma em não ter você aqui comigo. Tudo irá se esclarecer, e eu continuarei o seu legado aqui na terra. Te amo, meu Niel!", postou a deputada.

A parlamentar é apontada por ao menos quatro dos 54 filhos do casal (a maioria adotivos) como suspeita de envolvimento no crime. Dois filhos do casal - Lucas de Souza e e Flávio Rodrigues - estão presos por suspeita de envolvimento no assassinato.

No relatório final da 1ª fase das investigações, Flávio e Lucas são apontados como executores do crime pela Polícia Civil, mas não os mandantes.

Em depoimentos à polícia, ao menos quatro dos 54 filhos de Flordelis e Anderson do Carmo apontam a participação da mãe no crime. Três deles abriram uma dissidência pública em relação à deputada. Um deles disse à polícia que a mãe seria "mentora intelectual da execução de Anderson".

Ele também afirmou que Flordelis teria lhe dito "que Anderson iria morrer" e acrescentou que a deputada vinha sondando os filhos há cerca de dois anos para saber se algum deles teria coragem de executar o crime.

A parlamentar nega as acusações. Segundo ela, "todas as pessoas próximas do casal e, mesmo as mais distantes, testemunharam sempre a relação de absoluta confiança e de amor existente entre eles dois."