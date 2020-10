Flordelis mostra tornozeleira e canta: 'Isso não comprova nada'. Veja vídeo

(Foto: Reprodução/Twitter)

Acusada de tramar a morte do marido com a ajuda de filhos, a deputada federal pelo PSD-RJ, pastora e cantora Flordelis está em uma campanha nas redes sociais para reafirmar sua inocência.

Em live neste domingo (11) em um evento religioso, Flordelis mostrou a tornozeleira eletrônica que está sendo obrigada a usar e cantou que “o sonho não morreu” e que “isso não comprova nada”, pedindo a quem filmava para mostrar o equipamento de monitoramento.

A parlamentar não pode sair de casa à noite e só não foi presa junto com outros réus porque tem imunidade parlamentar. Deputados federais só podem ser presos em flagrante ou com condenação definitiva.

Após colocar tornozeleira eletrônica na última sexta (9/10), a deputada realizou uma transmissão na qual citou passagens bíblicas, cantou, pediu apoio e falou do marido, pastor Anderson do Carmo.

“A volta por cima vai chegar. Só queria dar uma satisfação a vocês. Continue me apoiando, quem está apoiando. Continue orando por mim, que está orando. Já já Deus vai mudar o quadro e a situação, Deus vai coloca o que está fora do lugar, no lugar. Meu Deus é grande. Não tem legião do inferno que prevaleça sobre o poderio desse Deus. Na hora que ele mandar satanás recuar, ele vai recuar de uma vez por todas”, disse Flordelis, em vídeo de 29 minutos publicado no Instagram.