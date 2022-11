Flordelis retornou ao presídio com dinheiro nas partes íntimas, diz policial

A ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza teria retornado à penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, no Rio de Janeiro, com dinheiro nas partes íntimas, além de números de telefones de advogados escritos por dentro da calça.

A informação foi compartilhada pela policial penal Fabiana Borges Ribeiro, ouvida em inquérito na 34ª DP (Bangu), na última quinta-feira (27), de acordo com o site Extra. Há uma investigação aberta para apurar o comportamento de Flordelis dentro da cadeia, como extorsão e ameaças realizadas dentro do local.

A agente relatou que a ex-deputada foi flagrada dentro do compartimento do scanner corporal tentando tirar algo de dentro da calça. Fabiana afirma que Flordelis foi levada para outro setor e, em seguida, confirmou que tinha R$ 72 em espécie nas partes íntimas.

Pouco depois, a policial penal fez uma revista pessoal em Flordelis e encontrou anotações na parte interna da calça com telefones de advogados. Foi aberto novo procedimento disciplinar contra Flordelis pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do Rio.

Um dos advogados da ex-deputada, Rodrigo Faucz, repudiou a atitude da agente penal. "É lamentável que uma pessoa presa tenha tido sua integridade física e psicológica violada, principalmente por se tratar de alguém sob a custódia do Estado. Isso demonstra toda a perversidade deste processo. A desumanização que fizeram com ela desde o início. Um caso triste que afronta os direitos humanos e as garantias fundamentais de Flordelis".