Florence Pugh, atriz de 'Viúva Negra', desabafa após mostrar seios em vestido

A atriz Florence Pugh, conhecida por interpretar Yelena Belova em "Viúva Negra", postou algumas fotos usando um vestido transparente, que deixava os seios dela à mostra, durante um desfile de moda que participou em Roma, capital da Itália.

No post, ela afirma não se importar com as reações sobre a roupa utilizada, rebateu críticas recebidas em relação aos seus seios e lamentou comentários machistas.

"O que tem sido interessante assistir e testemunhar é como é fácil para os homens destruir totalmente o corpo de uma mulher, publicamente, com orgulho, para todos verem", escreveu.

"Fomos criados para encontrar o poder nas dobras do nosso corpo. [...] Sempre foi minha missão nesta indústria dizer 'f*da-se' sempre que alguém espera que meu corpo se transforme em uma opinião do que é quente ou sexualmente atraente", completou na sequência.

"Se abusar abertamente das mulheres publicamente em 2022 é tão fácil para você, então a resposta é que é você quem não sabe das coisas", concluiu.