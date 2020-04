FMI prevê queda de 5,3% no PIB do Brasil e desemprego batendo em 14,7%

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que este ano a economia do Brasil vai encolher 5,3%. Em janeiro, a previsão era de crescimento de 2,2%. O novo número está no relatório Panorama Econômico Mundial, lançado nesta terça-feira (14), e já leva em conta o cenário da pandemia do coronavírus.

Os impactos negativos da pandemia explicam a queda na previsão, não apenas no Brasil. O FMI prevê que a economia mundial vai cair em 3%, enquanto antes projetava um avanço de 3,3%.

O Banco Mundial, que divulgou no domingo um relatório sobre a economia nestes tempos de pandemia, previu uma retração de 5% para o Brasil este ano. Esta já seria a maior queda em 58 anos no país, considerando que o Banco Central começou a mesurar este dado em 1962.

Segundo O Globo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, conversou com senadores projetando uma queda de 4% do PIB do Brasil, considerando que a pandemia dure até julho.

Já avançando para 2021, o FMI estima que o Brasil terá crescimento de 2,9% na economia, número 0,6 ponto acima do que a previsão anterior. Ano que vem, o mundo deve demonstrar recuperaço, com previsão de crescimento total de 5,8%, acredita o FMI.

O FMI apresentou suas projeções para desemprego também. No Brasil, ele deve crescer de 11,9% do ano passado para 14,7%, estima o fundo. No ano que vem, deve cair levemente para 13,5%