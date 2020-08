Focado no Náutico, elenco do Vitória faz exames e treina na Toca

O elenco do Vitória fez nesta segunda-feira (17) o penúltimo treinamento visando o jogo contra o Náutico. A partida contra a equipe pernambucana será disputada na quarta-feira (19), às 21h30, no Barradão, e marca o retorno rubro-negro para casa após dois jogos longe de Salvador. Antes do técnico Bruno Pivetti comandar as ações na Toca, jogadores e integrantes da comissão foram submetidos a exames de covid-19 conforme protocolo da CBF. Na última testagem, o volante Figueiredo apresentou resultado positivo e, por isso, está afastado do grupo.

Antes de irem para o campo, os jogadores assistiram a um vídeo. A atividade dentro das quatro linhas contou com treinamento tático e cobranças de bola parada. Os zagueiros Maurício Ramos e Carlos, bem como o atacante Vico participaram normalmente. Maurício está recuperado de lesão na panturrilha. Carlos está novamente à disposição após cirurgia no joelho e Vico já não sente mais incômodo na coxa direita. Os três estão à disposição do técnico para o duelo com a equipe pernambucana.

Para a partida contra o Náutico, o técnico Bruno Pivetti não poderá contar com quatro atletas. O volante Guilherme Rend levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O atacante Alisson Farias, com uma lesão na coxa, também está fora. Os laterais direitos Van e Léo também não estão à disposição. Van ainda faz tratamento para curar a contusão na coxa. Já Léo está em fase de transição.

Com cinco pontos, o Vitória é o 4º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro e está invicto na competição após vencer Sampaio Corrêa e empatar com Figueirense e Ponte Preta.