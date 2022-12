'Foco é cuidar das pessoas e preservar vidas', diz Rui Costa sobre chuvas na Bahia

O governador Rui Costa se pronunciou sobre as chuvas que afetaram 37 municípios baianos na última semana e causou estragos. Segundo ele, equipes técnicas estão avaliando os danos e realizando as intervenções necessárias.

"Seguimos em alerta, empenhados, e trabalhando por toda Bahia, com equipes avaliando os danos e realizando intervenções estruturais necessárias para restabelecer as áreas atingidas", escreveu o governador no Twitter, nesta sexta-feira (2).

Segundo Rui, o foco agora é prestar apoio às pessoas que estão em situação de risco. "Nesse momento, o foco é cuidar das pessoas e preservar vidas. Determinei das secretarias e órgãos estaduais, incluindo Defesa Civil e Bombeiros, todo aparato pessoal, logístico e humanitário para atender a população. Até agora, há registro de ocorrência em 37 municípios baianos", disse.

Rui também relembrou as chuvas do fim do ano passado, que deixou desalojados, mortos e feridos no Extremo Sul. "Enfrentamos em 2021 um dos maiores desafios climáticos da história com o impacto das fortes chuvas que atingiram o estado. Quase um ano depois, estamos diante de uma adversidade da natureza que vamos enfrentar com muito trabalho, dando apoio fundamental aos municípios atingidos", disse.

O governador desejou força a quem está passando por momentos difíceis neste fim de ano. "Minha solidariedade às famílias afetadas e muita força para recompor as perdas causadas pela chuva", finalizou.

Municípios afetados

Segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), 37 municípios foram afetados pelas chuvas, mas apenas dez estão com decreto de Situação de Emergência, são eles: Prado, Baixa Grande, Itabuna, Santa Cruz Cabrália, Cícero Dantas, Ibicuí, Itambé, Nova Viçosa, Vereda e Cachoeira. Não há registro de desaparecidos e nem de óbitos. O número total de atingidos pelas enchentes, até esta quinta-feira (1º), chega a 52.224 pessoas.

Os 37 municípios afetados são Baixa Grande, Itabuna, Santa Cruz Cabrália, Cícero Dantas, Ibicuí, Itambé, Nova Viçosa, Prado, Vereda, Itamaraju, Wenceslau Guimarães, Marcionílio Souza, Aiquara, Caravelas, Floresta Azul, Medeiros Neto, Ibotirama, Ibicaraí, Itanhanhém, Belo Campo, Catu, Maragojipe, Teixeira de Freitas, Cachoeira, Juazeiro, Santo Antônio de Jesus, São Félix, Dário Meira, Cipó, Sátiro Dias, Aurelino Leal, Itarantim, Guaratinga, Pau Brasil, Itapetinga, Itororó e Inhambupe.

Ainda de acordo com Sudec, até o momento, são 342 desabrigados e 3.684 desalojados. Algumas rodovias baianas também foram afetadas pelas chuvas e precisaram de interdições. A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) informou que já está com a equipe técnica do órgão nas rodovias estaduais afetadas realizando ações emergenciais para permitir a trafegabilidade de veículos. A execução dos serviços também conta com o apoio dos Consórcios Intermunicipais de Infraestrutura.