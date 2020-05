Fofobyte: Silvio Santos 'promove' robô e muda nome do Fofocalizando

O Fofocalizando terá algumas novidades a partir desta sexta-feira (08). A começar pelo nome do programa, que agora será 'Triturando', e também terá um novo participante fixo: o robô Fofobyte.

Segundo o portal Natelinha, as mudanças são ordens diretas de Silvio Santos, telespectador assíduo da atração durante a quarentena. Encantado com o robô fofoqueiro, o patrão ligou para a emissora logo após o fim do programa e determinou a promoção do robô - que antes participava do Fofocalizando apenas em alguns momentos.

Fofobyte, personagem que caiu nas graças de Silvio, "tritura" tudo o que o elenco do programa criticar. Do novo padrasto de Neymar ao governo Bolsonaro, tudo que é notícia é comentado por Lívia Andrade, Gabriel Cartolano e Mara Maravilha, além da apresentadora, Chris Flores.

A participação do robô aumentou durante a pandemia do novo coronavírus. Com equipe reduzida e menos notícias sobre famosos, o programa apelou ao Fofobyte para preencher o programa de uma hora. Embora ainda não consiga derrotar a Record, diverte a quarentena de Silvio.

O dono do SBT também decidiu ampliar o quadro musical do antigo Fofocalizando: Doeu no Ouvido, Foi Triturado. O próprio Silvio escolhe as canções antigas que merecem ou não ser trituradas, algumas dos anos 50, quando o apresentador iniciava sua carreira no rádio.

Esta é a terceira alteração no nome e no formato do programa de fofocas do SBT. Lançado em agosto de 2016 como Fofocando, virou Fofocalizando em janeiro de 2017 e passou a abordar assuntos do cotidiano, não apenas as celebridades.

Nos bastidores da emissora, a equipe da atração acredita que o Triturando terá vida curta, e Silvio Santos resgatará o nome anterior assim que a pandemia acabar.