Fogo atinge fiação de postes no bairro de Sussuarana

A fiação dos postes na Avenida Ulisses Guimarães, no bairro de Sussuarana, ficou em chamas no início da noite desta sexta-feira (26). Segundo moradores, o incêndio deixou a região sem serviço de energia e telecomunicações.

Segundo a Neoenergia Coelba, o fogo começou nos fios de telefonia e internet, atingindo a rede elétrica. Técnicos da distribuidora foram encaminhadas ao local para fazer a recomposição dos cabos e normalização dos clientes afetados no menor tempo possível.

Ainda de acordo com os moradores, os bombeiros estiveram no local e apagaram as chamas. Equipes das empresas de internet e telefonia também foram para o local para restabelecer os serviços.