Fogo destrói borracharia no bairro de Paripe

Uma borracharia pegou fogo no início da manhã desta quarta-feira (5) na estrada velha de Paripe, subúrbio de Salvador. Três caminhões dos bombeiros atuaram no combate das chamas. De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 4h. As causas do incêndio ainda não foram identificadas.

Segundo relato de moradores, esse não é o primeiro incêndio no local. O dono de um bar vizinho a borracharia, Marcelo Oliveira, afirma que desde a madrugada as chamas tomavam conta do local e por pouco não invadia seu estabelecimento. "Acordei umas 4h com a fumaça tomando conta da rua. Corri para ver se tinha acontecido algo no bar. Quando vi que era lá, tratei de tirar logo tudo da tomada para evitar mãos complicações. O dono teve aqui mais cedo e foi embora. Não quis nem saber. Depois disso, ninguém mais aqui na rua dormiu, por causa do malheiro e da fumaça", contou Marcelo, que é dono do bar há três anos.

Moradores relataram que esse é o quarto incêndio em borracharias do proprietário. No entanto, neste local, é o segundo. Os outros dois foram em outra localidade.

De acordo com o comandante da operação, Sargento Sacramento, a equipe chegou no local às 4h05 e começou o combate as chamas, que eram muito altas e realizaram o rescaldo. "A viatura foi na Marinha abastecer, ficamos de prontidão, mas as chamas já foram controladas. Outro caminhão já está a caminho do local. Fizemos o procedimento padrão de evacuar as pessoas das casas vizinhas, para evitar a inalação do monóxido de carbono que está sendo liberado", disse.

O dono da borracharia não estava no local. O caso será investigado pela Polícia Civil.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier