Fogo destrói fábrica de reciclagem de pneus em São Sebastião do Passé

Um incêndio destruiu parte da fábrica SK Reciclagem, a cerca de 4 km do centro da cidade de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 4h na fábrica de reciclagem de pneus e só foram controladas no final da manhã. A unidade está localizada no Curralinho, região industrial da cidade. Não há vítimas no local e ainda não se sabe as causas do fogo. Equipes do Corpo de Bombeiros permanecem no local fazendo o rescaldo.

Segundo informações dos socorristas, as chamas teriam começado nos fundos da fábrica, que pertence a um grupo chinês, e já estão chegando na metade do prédio. A unidade transforma pneus usados em piso, tapete, recapeamento, grama sintética e outros produtos.

Na parte interna da fábrica, além do setor industrial, onde tem grande quantidade de maquinário, funcionava a parte administrativa, que não foi atingida completamente. Antes das chamas atingirem o setor, foram resgatados equipamentos eletrônicos e móveis do local.

Quando as chamas começaram, apenas um vigilante estava no local. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, foi ele quem chamou o socorro. A estimativa é que havia 200 toneladas de pneus dentro do prédio.

O gerente da SK Reciclagem, Diogo Souza, acredita que o incêndio tenha começado em uma das esteiras da fábrica. "Ainda não conseguimos avaliar o tamanho do prejuízo, mas acreditamos que possivelmente o fogo começou em uma das esteiras", contou.

Diogo revelou ainda que a empresa não dispõe de uma equipe de brigadistas, mas que os funcionários tinham treinamentos de prevenção de acidentes e que o maquinário da fábrica possui seguro.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) além de duas viaturas do polo industrial da região e dois carros-pipa atuaram no combate do incêndio. Os bombeiros estimaram que mais de 300 mil litros de água foram utilizados para conter as chamas, que foram completamente apagadas por volta das 12:30h.

Responsável pelo comando da operação, o tentente Adilson Mercês informou que o Corpo de bombeiros chegou no local por volta das 4h50 e que a operação está, nesse momento, sob controle. "Apesar de ainda haver chamas no local, seguimos atendendo, mas sob controle. Tivemos o apoio das brigadas e carros pipas da região. Se tratando de pneus, é um material de combate muito difícil, porque quanto mais queima, mais emana energia", explicou.

O tenente informou ainda que a equipe foi orientada a adotar alguns cuidados para evitar que a estrutura caísse sobre eles e que, embora as chamas já tivessem sido contidas, as equipes ficarão até o fim da tarde, realizando o rescaldo do local. Uma viatura ficará de prontidão para eventuais necessidades. "Estamos fazendo o combate final e, logo, logo, vamos entrar no rescaldo. O mais importante é que não houve vítimas", disse, acrescentando que muita coisa foi destruída no local.

Segundo o motorista Pedro Cardoso, esse é o terceiro incêndio na fábrica. Morador das imediações da fábrica, ele diz que os moradores reclamam da fumaça, que desde a madrugada invadiu as residências. A região é rodeada de fábricas. As casas mais próximas ficam na BA-110. Os moradores não foram orientados a sair de suas residências e foram ajudar a conter as chamas, para evitar que o fogo se alastre para as demais fábricas.

Os demais funcionários foram orientados a não falar com a imprensa, mas revelaram que não estavam no local quando o fogo começou.

