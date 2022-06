Fogos de artifício são apreendidos em van durante operação em Salvador

Uma van lotada de fogos foi interceptada por policiais civis quando saia de um ponto de venda na Avenida Paralela, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, foi constatado que o transporte acontecia de maneira irregular e que os fogos, produzidos artesanalmente, eram vendidos de modo clandestino.

A ação faz parte de mais uma fase da Operação Em Chamas, que acontece nesta segunda-feira (20) em Salvador e Região Metropolitana, como maneira de controlar o mercado de vendas de fogos de artifício às vésperas do São João. A operação é realizada pela Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC), com outros órgãos fiscalizadores.

Durante as ações, são verificados certificados e outros documentos relativos às condições de produção, armazenamento, transporte e venda dos fogos de artifício e outros artefatos explosivos.

De acordo com o coordenador da CFPC, delegado Cleandro Pimenta, a maioria dos comerciantes fiscalizados já foi notificada em anos anteriores e tem conhecimento das sanções legais. “Estamos reforçando a responsabilização dos que descumprirem com as normas para este mercado, uma vez que as irregularidades podem resultar em riscos para todos que manuseiam estes produtos, clientes e toda a sociedade”, diz o delegado.

As ações vão seguir até novembro, durante as eleições e a Copa do Mundo, afirma a polícia.

Atuam em conjunto a CFPC, o Exército Brasileiro, a Delegacia do Consumidor (Decon), o Departamento de Polícia Técnica (DPT), o Corpo de Bombeiros Militar (CBMBA), a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), a Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), o Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro), a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz) e o Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA).