'Foi um sucesso', diz Danilo Fernandes sobre procedimento no olho

Um dos feridos durante o ataque ao ônibus do Bahia, na última quinta-feira (24), o goleiro Danilo Fernandes usou as redes sociais nesta sexta-feira (4), para comunicar que o procedimento médico no olho ao qual foi submetido foi um sucesso.

"Procedimento no olho realizado com sucesso!!! Se Deus quiser, estarei de volta o quanto antes", escreveu o goleiro.

Danilo foi atingido por estilhaços após a explosão de uma das bombas arremessadas contra o veículo que levava a delegação tricolor. Ele sofreu cortes no corpo e no rosto. Um dos estilhaços atingiu a região do olho.

Danilo Fernandes usou as redes sociais para tranquilizar os tricolores (Foto: reprodução/instagram)

O goleiro chegou a relatar que estava sentindo o olho um pouco desfocado. Apesar da postagem de Danilo, ele ainda não tem previsão de retorno aos gramados. O jogador recebeu 20 pontos em todo o corpo.

Nesta quinta-feira (3), Danilo Fernandes e o lateral Matheus Bahia foram à delegacia e prestaram depoimento sobre o ataque ao ônibus. A polícia segue investigando o caso e aguarda o resultado da perícia no veículo.

Ao todo, sete suspeitos já foram ouvidos. Todos são integrantes da torcida organizada Bamor. Entre eles está o presidente do grupo, Half Silva, dono de um dos carros usados no atentado.

Half alega que não participou do ataque e diz que estava em Feira de Santana acompanhando o jogo entre Bahia de Feira e Coritiba. Segundo a versão dele, o carro foi deixado na sede da torcida e acabou sendo utilizado por alguém que não teve a identidade revelada.