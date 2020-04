Folianópolis vai comemorar 15 anos homenageando a Bahia

A edição deste ano da terceira maior micareta do país está prevista para outubro (foto/divulgação)

A magia, o encanto e a musicalidade dos baianos serviram como inspiração para o tema do Folianópolis 2020. Em sua décima quinta edição, o evento acontece dias 30, 31 de outubro e 1° de novembro, na Passarela Nego Quirido. Considerdo um dos três maiores carnavais fora-de-época do Brasil (ao lado do Fortal e do Carnatal), o Folianópolis se destaca por contratar apenas artistas baianos da cena axé. Segundo seus organizadores "o tema deste ano não poderia deixar de ser a terra que inspirou a micareta mais bonita do Brasil a dar vida ao axé em Santa Catarina e em toda a região Sul do país". Também no dia 31 haverá o almoço oficial do Folianópolis.





Pablo lança seu novo álbum, Mega Sena

Maior nome do chamado arrocha ou sofrência da Bahia, que conquistou o Brasil, o cantor e compositor Pablo lança, amanhã seu novo disco intitulado de Mega Sena, que estará disponível nas principais plataformas digitais. "O disco está cheio de músicas inéditas para vocês se apaixonarem", revelou o artista. Aproveitando a semana do lançamento, Pablo criou uma live em que convida um nome do arrocha para interagir e cantar com ele neste período de quarentena. O primeiro foi Tierry, conhecido por suas músicas gravadas por artistas como Simone e Simaria, Gusttavo Lima e o próprio Pablo. Agora Tierry investe na carreira como cantor.

Saulo e a Orquestra Reggae de Cachoeira (foto/divulgação)

O reggae de Cachoeira

A Orquestra Reggae de Cachoeira (ORC), comandada pelo maestro Flávio Santos, gravou com o cantor Saulo duas músicas com seus respectivas clipes. A primeira, que já se encontra disponível no Youtube, é a música Bonita Fé (Saulo) com arranjo de Nilton Azevedo e direção de Flávio. A segunda é Árvorizinha (Jau), que deverá ser lançada brevemente. A parceria entre eles teve desdobramentos. Além de elogiar o trabalho da Orquestra, Saulo convidou os músicos para participar de seu projeto Saulo Som e Sol no por do sol da Marina. "Fizemos mais um registro da nossa caminhada que vem sendo desafiadora e cheia de surpresas" comentou o maestro".





Tum Tum Tum

1 - O músico e produtor Lucas Pondé está finalizando um filme (dirigido por ele com as participações das jornalistas Luisa Alvim e Lais Nogueira), que conta a história da música Na Baixa do Sapateiro, composta pelo compositor baiano Humberto Porto, tio avô de Lucas, e vendida ao mineiro Ary Barroso. O filme resgata a trajetória de Humberto e a Época de Ouro do Rádio, com depoimento de artistas, familiares e cenas do espetáculo musical O Jardim de Humberto Porto, que foi dirigido por Thiago Pondé.

Bell Marques e os filhos Rafa e Pipo estão entre as atrações do Forró do Lago (foto/divulgação)

2 - As chamadas festas privadas do São João, na Bahia, ainda estudam a situação causada pela pandemia do novo coronavírus para uma tomada de decisão. Entre elas, o badalado Forró do Lago marcado para 20 de junho na área externa do Villa Music, em Santo Antonio de Jesus, com shows de Bell Marques, Rafa e Pipo, Wesley Safadão, Zé Neto e Cristiano, Calcinha preta e Márcia Felipe.

3 - A baiana Silvana Magda, que se mudou para os Estados Unidos em 1984, criou em 1988, a sua própria companhia de dança, a Viva Brazil Dance Company, que está comemorando 32 anos. Silvana é cantora, compositora, dançarina, coreógrafa, diretora musical, produtora e empresária. Durante mais de 35 anos morando longe do seu país, ela conquistou espaço como uma das maiores divulgadoras da cultura brasileira, principalmente a baiana, no mundo.