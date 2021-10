Fonte Nova receberá festival de música em dezembro; confira atrações confirmadas

A Fonte Nova vai voltar a receber shows e já tem um grande evento musical confirmado para o mês de dezembro: o Pida Music Festival. Sorriso Maroto, Calcinha preta, Limão com Mel, Alcione, Roupa Nova, Paralamas e Unha Pintada são as primeiras atrações confirmadas.

O evento acontecerá entre os dias 3 e 19 de dezembro e terá noites temáticas. A programação geral começará no dia 3 de dezembro, com a noite do Forró, que contará com as bandas Calcinha Preta e Limão com Mel, que celebra o retorno de Edson Lima aos vocais após 20 anos. No dia seguinte (4), a noite especial de samba será comandada por Alcione.

O feriado do dia 8 terá um especial de 40 anos do Roupa Nova, além de um show do grupo Rádio Taxi. Já no dia 10, está confirmada a apresentação da banda Os Paralamas do Sucesso. No dia 11, a noite vai ser de sofrência, ao som de Unha Pintada, Kevi Jony e Devinho Novaes.

Para quem não abre mão de músicas apaixonadas, o ideal é curtir o show do dia 17, que terá Sorriso Maroto. O encerramento será no dia 19 de dezembro, ao som de Robyssão.

Ingressos

Os ingressos começam a ser vendidos na próxima sexta-feira (15). As informações sobre ingressos e venda estarão no site do Pida.



O Pida Music Festival informou que o restante da programação será divulgada em breve. Segundo ao organizadora do evento, por conta da pandemia os shows terão ingressos limitados e só poderão acessar o estádio aqueles que estiverem completamente imunizados contra a covid19, com a comprovação no local, através do Aplicativo do ConectSUS.



Programação já confirmada do Pida Music Festival



03/12 Calcinha Preta e Limão com Mel

04/12 Alcione

08/12 Roupa Nova

10/12 Paralamas do Sucesso e Rádio Taxi

11/12 Unha Pintada, Kevi Jony e Devinho Novaes

17/12 Sorriso Maroto

19/12 Robyssão e convidados