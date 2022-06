Fonte Nova sedia evento para público gamer neste domingo (26)

Acontece neste domingo (26) a primeira edição da FanFest Valorant Champions Tour, na Arena Fonte Nova. O evento reunirá jogadores e influenciadores de esportes eletrônicos.

O público gamer se reunirá para assistir a um dos eventos mais importantes do ano: a final Valorant Champions Tour (VCT). Na Fonte Nova, o encontro será na Arena Gamer, a partir das 12h. A transmissão Oficial dos jogos está marcada para 13h.

Durante o evento, toda a emoção das batalhas VCT será acompanhada de perto pelos principais influenciadores do cenário de eSports nacional e convidados. A FanFest contará com uma programação especial que inclui transmissão exclusiva da Final, área Free to Play e área de Stream com equipamentos profissionais, além de sorteio de brindes e outras atividades voltadas para o mundo dos jogos online.

O Valorant Champions Tour é considerado o maior torneio da modalidade e tem organização da Riot Games. O evento é gratuito e o primeiro lote de ingressos esgotou poucas horas após a abertura. O segundo lote de ingressos está disponível pelo Sympla.

Para acessar o evento, é obrigatório apresentar documento com foto e comprovante de vacinação contendo 3 doses referente às vacinas de combate à covid-19.

Lounge Gamer Arena Fonte Nova

Localizado no Setor Norte do estádio, o Lounge Gamer é um espaço de 1.200 m² que fica dentro do estádio. O local é equipado com estações gamer profissionais, ambientação e hamburgueria, e conta com espaços de Freeplay, ar condicionado, cadeiras gamer e ações como minicampeonatos virtuais.

O espaço funciona normalmente em dias de jogos de futebol, além das datas de eventos especiais e campeonatos, e tem vista para o gramado.