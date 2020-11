Fora de casa, Bahia encara Red Bull Bragantino pelo Brasileirão

Em ascensão no Campeonato Brasileiro, o Bahia tem mais um desafio nesta sexta-feira (20) para continuar a missão de se manter na primeira parte da tabela. A partir das 20h, o Esquadrão entra em campo contra o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O duelo será o segundo seguido do tricolor fora de casa e mais um confronto direto na Série A do Brasileirão. Os dois times iniciam a rodada separados por cinco pontos na classificação. Vencendo, o Bahia mantém o Red Bull na briga contra o Z4 e pode abrir ainda mais distância da zona de rebaixamento.

Além disso, o tricolor tem a chance ainda de embalar o quarto triunfo seguido no Brasileiro - quinto na temporada. Pela fase que o clube vive, o momento é de confiança, mas também de concentração alta para não cometer erros e ser surpreendido pelo time paulista.

“A gente sabe que é uma equipe de qualidade. Conseguimos vencer o primeiro jogo, mas vimos que é uma equipe difícil de se jogar. Vem em uma crescente como a gente, então tem que ter o respeito. Vai ser um jogo complicado, mas a gente espera manter esse momento bom, buscar mais uma vitória fora de casa, que seria importante, e continuar nessa sequência boa. Vamos ter atenção no jogo, mas confiante de que podemos conseguir um resultado positivo”, disse Rodriguinho.

Por sinal, o camisa 10 será uma das novidades do Bahia em Bragança Paulista. Sem Daniel, suspenso, ele será titular após quase dois meses. Outro que volta a figurar entre os 11 é Juninho Capixaba, O lateral esquerdo está liberado após cumprir suspensão. No meio de campo, Edson deve ganhar a vaga de Ronaldo, também suspenso pelo terceiro amarelo.

Histórico

Diante do Red Bull Bragantino, o Bahia tem um tabu para quebrar. O tricolor nunca venceu o Massa Bruta jogando na cidade paulista. Até aqui foram 13 confrontos, com sete triunfos do alvinegro e outros seis empates.

O lado bom é que o tricolor tem aproveitado a temporada 2020 para quebrar escritas no Brasileirão. Perante o Coritiba, por exemplo, o triunfo de virada por 2x1 significou o fim da seca de 30 anos com o rival paranaense fora de casa.

Um outro sinal positivo é que o Bahia vem espelhando no segundo turno o início do primeiro. Nos dois turnos, o somou vitórias sobre Botafogo e Coritiba. Como na primeira metade o time baiano venceu o Bragantino por 2x1, entre os tricolores a torcida é para que a lógica se mantenha.

“A gente está confiante. Futebol é engraçado. A gente sai de um momento ruim, os jogadores sem confiança... Agora, com o time mais motivado, a gente espera que os triunfos continuem, que a gente possa brigar pelas duas competições”, finalizou Rodriguinho, se referindo também à Sul-Americana.