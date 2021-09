Fora de casa, time sub-23 do Bahia é derrotado pelo Avaí

O time de transição do Bahia tropeçou no Campeonato Brasileiro sub-23. Na tarde desta quinta-feira, o tricolor foi derrotado pelo Avaí, no estádio da Ressacada, em Santa Catarina, por 1x0, pelo segundo turno do quadrangular da segunda fase.

O gol que deu o triunfo ao time catarinense foi marcado por Adiel, aos 23 minutos do segundo tempo. O resultado faz o Bahia cair uma posição no grupo. O tricolor é agora o terceiro colocado, com seis pontos. Apenas os dois primeiros colocados avançam.

O próximo compromisso do Bahia no torneio será na próxima quinta-feira (16), quando enfrenta o líder Fortaleza, às 15. no CT Ribamar Bezerra, no Ceará.

Diante do Avaí, o Esquadrão atuou com: Leandro, Douglas Borel, Wesley, Gabriel e Dudu (Mayk); Bruno Camilo (Jefferson Douglas), Caio Mello e Ramon (Luiz Fernando); Rai, Riquelme (Ronaldo) e Gustavo Brinquedo (Miqueias).