Fora de grupo prioritário, chefe de gabinete de Prado é vacinado contra o coronavírus

Aconteceu o que todo o mundo imaginava, mas ninguém queria ver na vida real: os casos de pessoas furando fila para se vacinar contra o coronavírus estão acontecendo aos montes e, pior, muitos exemplos ruins vindos de agentes públicos. Teve caso em Manaus e também na Bahia: chefe de gabinete da Prefeitura de Prado, Nailton Batista de Oliva foi um dos primeiros imunizados com a Coronavac no município - inclusive com vídeo de divulgação publicado pelo Município.

A escolha pegou mal: o município recebeu 1.360 doses de acordo com a prefeitura local. Elas deveriam ser destinadas a profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente e idosos que vivem em asilos. Nailton tem 57 anos e não faz parte desses grupos.

De acordo com a Prefeitura de Prado, o chefe de gabinete é servidor municipal há uma década e trabalhou como motorista de ambulância durante a pandemia, justificando, assim, a escolha por imunizar o seu chefe de gabinete. Após a denúncia, a prefeitura de apagou as fotos que registravam o momento em que Nailton foi fotografado de sua conta no Instagram.

Ainda em nota, a Prefeitura afirmou que não houve má fé da enfermeira durante a ação e alegou que, por a conhecer desde a época em que atuavam juntos na secretaria, ela resolveu aplicar o imunizante no chefe de gabinete.

Leia a nota da Prefeitura na íntegra:

"Por meio desta nota, a administração municipal vem esclarecer o fato ocorrido na data de ontem, por volta das 16h30, onde o servidor público municipal, Nailton Batista de Oliva (matrícula funcional nº. 1180), recebeu a vacina contra a Covid-19, no átrio da prefeitura municipal de Prado.

Primeiramente, é importante salientar que a referida pessoa é servidor público efetivo, aprovado por meio de concurso público no ano de 2010 e se encontrava locado, antes de ser nomeado Chefe de Gabinete no último dia 04/01/2021 (Decreto 09/2021) na Secretaria de Saúde do município de Prado, onde exercia a função de motorista de ambulância.

Se percebe que desde a nomeação o referido servidor sempre esteve vinculado à Secretaria de Saúde de Prado até quando passou a desempenhar a função de Chefe de Gabinete, recentemente.

Neste sentido, a enfermeira Viviane Silva Jesus, em razão de já conhecer o Sr. Nailton e considerando a longa e extensa convivência que manteve com o mesmo posto que já trabalharam juntos na Secretaria de Saúde do município de Prado, inadvertidamente decidiu aplicar a vacina de Covid-19.

Registre-se que não houve má-fé da enfermeira, não houve intenção clara e manifesta da mesma em burlar a ordem de prioridade da vacinação, nem muito menos utilizou o Sr. Nailton do referido momento para se envaidecer por ter recebido a vacina da Covid-19.

Por outro lado, desde o início da pandemia o servidor Nailton Batista de Oliva, sempre esteve na linha de frente da equipe responsável pelo combate da Covid-19 em Prado, muito embora seja o mesmo portador de problemas cardíacos. O servidor em questão trata-se de homem correto, sério e jamais recebeu qualquer tipo de reprimenda ou advertência nos seus mais de 10 anos de serviços prestados ao município de Prado, na área da saúde.

Não será este fato isolado que irá macular a imagem da administração municipal no combate à pandemia da Covid-19. Sendo assim, esclarecemos o equívoco e reassumimos o compromisso de fielmente continuar combatendo a Covid-19 e na esperança do dever cumprido é que prossigamos na busca incessante da máxima qualidade.".