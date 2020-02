Fora de portais, app da polícia reconhece em 1 minuto se folião é foragido da Justiça

Um aplicativo ligado ao banco de dados do Instituto de Identificação Pedro Mello (IIPM) possibilita que equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizem a identificação humana de uma pessoa foragida da Justiça, apontada pelo sistema de Reconhecimento Facial, em um minuto.

A tecnologia Face Check é utilizada pela primeira vez no Carnaval de Salvador, em fase de teste. “O sistema é multibiométrico e pode identificar o indivíduo tanto pelas impressões digitais como pela fotografia da face”, explicou Socorro de Maria, diretora do IIPM.

O perito faz a fotografia e o sistema, em um minuto, apresenta o cadastro com os dados daquela pessoa. Funcionando em fase experimental o aplicativo acessa cerca de 160 mil cadastros dos 9 milhões de registros informatizados do Pedro Mello.

“De modo geral, priorizamos inserir neste banco de dados indivíduos com mandados de prisão em aberto ou procurados pela polícia”, pontuou Elson Jeffeson, diretor do DPT.

Mais de 4,3 milhões de imagens

Em todo o Carnaval, desde o início da festa na quinta-feira (20), os portais de segurança e câmeras nas ruas dos circuitos da folia já registraram mais de 4,3 milhões imagens de foliões. O número é do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP) apenas até sábado (22).

O maior volume de imagens foi registrado no sábado, quando cerca de 2,5 milhões de faces passaram pelas 84 câmeras. A tecnologia estreou no Carnaval da capital baiana no ano passado e tem funcionado como ferramenta no combate e prevenção à violência.

A soma dos dias de quinta e sexta foi superior a 1,3 milhão de registros. Na quinta, o total foi de 514,5 mil. Para fazer o reconhecimento facial, a SSP utiliza as imagens de câmeras instaladas nos circuitos, posicionadas em pontos estratégicos de ruas, avenidas e estações de transporte público.

As imagens são acompanhadas por equipes no Centro de Operações e Inteligência (COI) da SSP. Dez drones do Grupamento Aéreo (Graer) também enviam imagens em tempo real para o COI.