Fora do ar? Usuários reclamam de instabilidade no WhatsApp nesta quinta (28)

O aplicativo de mensagens WhatsApp apresentou instabilidade nesta quinta-feira (28), com vários usuários reclamando da dificuldade para enviar mensagens.

A instabilidade é constatada pelo Downdetector, que reúne relatos sobre falhas em plataformas. Uma alta foi registrada por volta das 17h40, no horário do Brasil. As reclamações vinham de vários países.

O Facebook, também controlado pela Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, também teve alta nas reclamações, embora em menor intensidade que o WhatsApp. Não há registros de problemas na terceira rede social da controladora, o Instagram.

A instabilidade foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter no início da noite de hoje. Os relatos eram de demora para conseguir enviar mensagens, conectar e enviar mensagens de áudios, entre outros.

O WhatsApp ainda não comentou se houve alguma falha no serviço.