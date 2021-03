Fora do BBB, Sarah pede desculpas por comentários sobre a pandemia

Elimanada do BBB nessa terça-feira (30), a sister Sarah pediu desculpas pelos comentários que fez sobre a pandemia. A apresentadora Ana Maria Braga abordou o assunto no final do Mais Você nesta quarta-feira (31).

"Quando você estava no programa você falou coisas sobre a pandemia, disse que foi a festas durante a pandemia, chegou a dizer que só não ficou doente porque Deus não quis. Como você se sente hoje?", questionou a apresentadora.

A sister, então, pediu desculpas pelo seus comentários dentro da casa e disse que, quando entrou no BBB, a situação da pandemia estava melhor. "A única coisa que eu tenho que fazer é pedir desculpas a todas as vítimas, às familia dessas vítimas. Quando eu entrei no programa as coisas estavam melhorando", disse.

Sarah falou ainda sobre as festas que teria ido já na pandemia. "Eu não fui em festas que não estavam sendo aprovadas pelo governo. Tudo que eu fui era regulamentado. Mas agora eu só tenho que pedir desculpas", finalizou a sister.

Sarah pede desculpas por comentários sobre a pandemia dentro do #BBB21. #MaisVocê pic.twitter.com/EwYoWrp4mX — TV Globo em ???? (@TVGlobo) March 31, 2021

Os comentários da brasiliense sobre a pandemia, em tom de deboche, causaram revolta nas redes sociais. Em uma das festas, ela contou a Arthur que ia em festas e que chegou a receber uma ligação da produção enquanto estava em uma delas, e correu para o banheiro.

Na mesma conversa, ela disse que foi questionada se ela não se importava com as vítimas e ela disse que "não estava sentindo nada", e completou dizendo que não tinha ficado doente "porque Deus ama muito".

Briga com Juliette

Ana Maria Braga perguntou porque Sarah se afastou de Juliette ao longo do programa. "Fui contra a pessoa errada, por motivos errados, por motivos que eu estava fantasiando na minha cabeça. Realmente a gente era um grupo muito unido (Sarah, Gil e Juliette). Mas também, se não tivesse falado as coisas que eu falei, não estava sendo verdadeira. Errei sim, mas tentando acertar" disse.

A ex-BBB reconheceu que Juliette está muito disposta a conversar com Gil e se acertar com ela. De acordo com Sarah, o economista também gosta da colega. "Eu torço por isso. Meus 'achômetros' dentro do jogo... ainda não sei. Mas a minha torcida com certeza é para o Gil. Queria falar para ele que ele não tem culpa de nada (da eliminação). Eu saí pelos meus próprios julgamentos".

Sarah também falou sobre o fato de não contar para Rodolffo que Gil iria indicar o sertanejo ao paredão. "Na minha cabeça, eu não poderia falar para ele. Vejo que, quem estava do meu lado o tempo todo, é o Gil. Eu não trai ele (Rodolffo) de jeito nenhum. Agora vendo as coisas, não me arrependo".