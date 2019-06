Fora do time há três jogos, Gilberto avisa: 'Quero retornar logo'

Já faz quase um mês desde a última partida que Gilberto esteve em campo. Foi contra o São Paulo, na partida de volta da Copa do Brasil, quando o tricolor venceu por 1x0 e "fez a TED" para as quartas de final, no dia 29 de maio. Desde então, o atacante sofreu com sucessivas lesões e ficou de fora das três partidas do Bahia antes da pausa para a Copa América.

Por causa desse histórico recente de contusões, o artilheiro teve menos dias de folga do que o restante do elenco. Ele ficou no Fazendão realizando tratamento até segunda-feira (17), enquanto os demais jogadores foram liberados no dia 13, no dia seguinte à derrota para o Internacional por 3x1, em Porto Alegre.

Já recuperado de uma lombalgia, nome técnico dado à dor que sentiu na região da lombar, Gilberto agradece pela pausa decorrente da competição continental, que acabou o ajudando a não perder mais jogos.

“Foi bom essa parada para eu poder recuperar da lesão e voltar apto no dia 24 com o restante do grupo. Quero retornar logo a jogar e ajudar meus companheiros em campo”, declarou ao site oficial do Bahia.

O atacante se reapresenta no Fazendão com o restante dos atletas na próxima segunda-feira (24). Serão 15 dias de treinamento antes da partida contra o Grêmio, pela mesma competição que o centroavante jogou na última vez que entrou em campo.

“Dia 10 já enfrentamos o Grêmio pela Copa do Brasil e eu quero estar em campo nesse jogo decisivo. Sabemos que será uma partida muito difícil, mas queremos fazer um bom resultado para poder decidir a classificação em nossa casa”, falou o camisa 9.

Gilberto é o artilheiro do Bahia na temporada com 16 gols. O último foi marcado contra o Fluminense, em que marcou duas vezes na vitória do Esquadrão por 3x2 pelo Campeonato Brasileiro. Nesta competição, ele já disputou seis jogos, no limite da quantidade que ainda possibilita ser utilizado por outra equipe da Série A. Nos últimos dias, o atacante foi especulado nas redes sociais como possível reforço do Flamengo, o que a princípio não procede.

*Com supervisão do editor Herbem Gramacho.