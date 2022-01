Fora dos planos do Vitória, Wallace é anunciado pelo Brusque

O zagueiro Wallace não se apresentou na Toca do Leão para iniciar a pré-temporada porque está fora dos planos do clube, e o destino do capitão rubro-negro já está traçado. Aos 34 anos, o defensor vai defender o Brusque, de Santa Catarina, que anunciou a contratação na noite desta terça-feira (4).

O time catarinense, que disputa a Série B do Brasileirão, fez uma proposta de empréstimo até novembro, aceita pelo Leão. O motivo da saída é financeiro. Rebaixado para a Série C e fora da Copa do Nordeste, o clube viu as receitas minguarem, e a diretoria estima que é necessário reduzir 50% dos custos.

No início da noite desta terça-feira (4), o Brusque acertou a contratação do zagueiro Wallace Reis, que completou no último dia (16), 34 anos. O contrato com o xerife vai até o fim da Série B 2022. + pic.twitter.com/sSwgZu3DLw — Brusque FC (@Brusqueoficial) January 4, 2022

Apesar de ter contrato com o Vitória até agosto de 2023, o nome de Wallace não apareceu na lista de atletas à disposição do técnico Dado Cavalcanti divulgada pelo clube. Dias antes, o presidente em exercício, Fábio Mota, argumentou que o salário do zagueiro está fora da realidade financeira rubro-negra.

Revelado na Toca do Leão, Wallace estava em sua terceira passagem pelo clube. Na primeira, jogou até 2010, antes de ser vendido ao Corinthians. Voltou em 2017 e saiu no início de 2018 para o Goztepe, da Turquia. Retornou em agosto de 2020.

Além de Wallace, outros jogadores que têm contrato com o Leão também devem ser repassados, como o volante Rodrigo Andrade e o atacante Alisson Farias.