Foragido, caminhoneiro Zé Trovão se entrega à PF em Santa Catarina

O caminhoneiro Marcos Antonio Pereira Gomes, o Zé Trovão, se apresentou à Polícia Federal de Joinville, em Santa Catarina, nesta terça-feira (26).

Segundo a defesa, o caminhoneiro se entregou livremente, na intenção de provar a inocência. Zé Trovão, que é morador da cidade catarinense, estava foragido no exterior - em setembro, a PF identificou que ele estava no México.

Em 20 de agosto, um mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) tinha o caminhoneiro como alvo. Ele é investigado por atos violentos e ameaças contra a democracia.

A Procuradoria Geral da República (PGR) afirmava que posts e vídeos publicados por Zé Trovão convocavam a população para praticar atos violentos. Ele tinha uma posição de ameaça contra a democracia, o estado de direito e suas instituições, dizia ainda a argumentação.

O caminhoneiro divulgou um vídeo em seu canal no Telegram falando que ia se entregar. “Nesse 26 de outubro, eu me entreguei à Justiça brasileira, me apresentei à Justiça brasileira, porque, como diz o nosso hino, verás que um filho teu não foge à luta. E eu jamais iria abandonar o povo brasileiro”, disse. "Eu vim dizer muito obrigado, não sei quanto tempo eu vou passar no cárcere, mas saibam que tudo isso é pelo Brasil, por cada ser humano cidadão de bem. Fiquem com Deus e não desanimem".

Veja a nota da defesa do caminhoneiro:

Na qualidade de advogados do Sr. Marcos Antonio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, informamos que na data de hoje promovemos sua apresentação espontânea ao Excelentíssimo Senhor Doutor Delegado Chefe da Polícia Federal em Joinville – Santa Catarina, cidade de seu domicílio. Assim, está ao dispor da Justiça para provar sua inocência. Na sequência, a defesa formulará pleitos de liberdade.