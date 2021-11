Foragido da Justiça da PB é preso ao descansar em rede em ponto de ônibus no DF

Um homem deitado em uma rede, armada em um ponto de ônibus, em Brasília, chamou a atenção dos policiais, já que atrapalhava a circulação dos pedestres. Para surpresa dos agentes do 7º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, tratava-se um foragido da Justiça da Paraíba. O homem, que não teve a identidade revelada, foi preso.

De acordo com publicação do UOL, os policiais faziam uma ronda de rotina quando avistaram o homem ocupando toda a parada de ônibus e foram até ele a fim de orientá-lo a sair do local.



Durante a conversa, o homem demonstrou nervosismo e não respondeu aos questionamentos feitos pelos agentes. Ele também não quis se identificar corretamente e nem informou a existência de antecedentes criminais.

Ao conduzir a busca pessoal do homem, os policiais constataram tratar-se de um foragido da Justiça paraibana, com dois mandados de prisão em aberto por dano, desacato e direção sob efeito de bebida alcóolica. Ele foi encaminhado para a 5º DP onde ficará à disposição da Justiça.