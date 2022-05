Foragido da justiça é preso após carro dar pane na BR-324 e PRF prestar socorro

Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal no início da manhã da última segunda-feira (30) com um mandado de prisão em aberto por crime de roubo. A prisão foi realizada em trecho do Km 594 da BR 324, no município de Candeias. Tudo começou quando uma equipe da PRF fazia ronda no trecho e visualizou que o condutor de um Fiat/Siena que estava lento na rodovia aparetando pane mecânica. Os policiais pararam para prestar socorro e após alguns minutos de conversa descobriram que o motorista era inabilitado.

Em consulta aos sistemas policiais, foi constatado que o homem que reside em Camaçari, cidade da Região Metropolitana de Salvador (RMS)), possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto decorrente de processo pelo crime previsto no artigo 157 do Código Penal (roubo). O documento foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Taguatinga - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e tem validade até 2034.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao foragido, sendo este apresentado à autoridade competente da Delegacia de Polícia Civil em Candeias (BA), para que seja encaminhado ao presídio e tenha início o cumprimento da pena.