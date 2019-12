Foragido é preso ao passar por Reconhecimento Facial no Festival Virada Salvador

Um homem identificado como Herbert Oliveira dos Santos, 27 anos, foi preso quando tentava entrar na Arena Daniela Mercury onde acontece o Festival Virada Salvador, na Boca do Rio, neste sábado (28). Ele estava com mandado de prisão preventiva em aberto por tráfico de drogas.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) explicou que Herbert foi identificado através do Sistema de Reconhecimento Facial. A tecnologia cruza as imagens das pessoas que passam na frente das câmeras de segurança com o banco de foragidos e procurados pela polícia. Quando há confirmação os policiais são informados para fazer a prisão.

Hebert foi identificado quando estava na fila aguardando para passar por um dos portões da revista. Ele usava uma camiseta branca e não tentou esconder o rosto.

No Carnaval de 2019 outro procurado foi identificado e preso, mesmo usando adereços e maquiagem. Marcos Vinicius de Jesus Neri, 19 anos, estava com um mandado de prisão em aberto e era procurado pela polícia por suspeita de homicídio. Segundo a SSP, até o momento, 105 criminosos foram presos com a ajuda do sistema.

Marcos Vinicius era procurado por homicídio e foi preso no carnaval (Foto: Divulgação/ SSP)

Além das câmeras de Reconhecimento Facial, também integram o esquema de segurança do Festival Virada Salvador portais de abordagem instalados nos locais que dão acesso à arena, plataformas de observação elevada com câmeras que monitoram a parte interna do evento, além das câmeras instaladas no perímetro externo, que fiscalizam a região onde ocorre a festa.

A SSP informou também que após a averiguação dos documentos, Herbert foi levado para a Central de Flagrantes e, posteriormente, apresentado na sede da Polícia Interestadual (Polinter), onde a validade do mandado, expedido pela 2ª Vara de Tóxicos de Salvador, foi confirmada.