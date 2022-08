Foragido é preso em Alagoinhas por crime de estupro em SP

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Alagoinhas, no interior da Bahia, por um crime cometido em São Paulo,

O jovem de 26 anos foi encontrado durante fiscalização na manhã desta terça-feira (2) na BR 101. Ao conferirem a documentação, os policiais constataram através de pesquisa nos sistemas que o motorista possuía um mandado de prisão por estupro.

A ação foi expedida pela Vara Única de Colina do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com validade até maio/2038.

Aos policiais, o homem relatou que na data do fato estava em uma festa com amigos. Disse também que acredita que foi dopado e logo em seguida foi acusado da violência contra uma mulher.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária para a adoção das medidas cabíveis.