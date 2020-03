Foragido por esquartejar e matar ex-mulher vivia novo namoro usando nome falso

Acusado de matar, esquartejar e queimar a ex-mulher, foi preso nesta segunda-feira (9), no Espírito Santo, Gutemberg Xavier Alves. Ele estava foragido após assassinar Franciane Moizes Pedro, de 27 anos, no Rio de Janeiro, além de estuprar várias adolescentes e transmitir HIV.

Segundo o G1, Polícia Civil de Domingos Martins, cidade capixaba onde o suspeito foi encontrado, disse que Gutemberg Xavier Alves estava em um novo relacionamento usando nome falso.

"Mostra-se que ele tem uma personalidade perversa. Uma espécie de serial killer. Com perversidade porque ele mata com requintes de crueldade. Transmite a Aids para as pessoas com consciência. Ele é um perpetrador de altíssima periculosidade", disse o Delegado-geral da Polícia Civil do ES, José Darcy Arruda, ao G1.

O corpo da vítima foi carregado em sacolas com a ajuda de um adolescente com transtorno mental, que disse ter sido enganado pelo suspeito acreditando se tratar de um cachorro morto, segundo a polícia.

Gutemberg foi encontrado após uma denúncia anônima feita à Polícia Civil do Espírito Santo. A denúncia informava que o suspeito estava escondido em uma casa próximo a uma creche no Centro da cidade capixaba.

A polícia informou ainda que amigos disseram em depoimento que a vítima contou antes de ser morta que Gutemberg a obrigava a comer fezes. A vítima também era obrigada a assistir vídeos do ex-companheiro fazendo sexo com outras mulheres.

Segundo a Polícia Civil, após a prisão, Gutemberg assumiu ser a pessoa que estava sendo procurada pela polícia do Rio de Janeiro. A prisão foi em cumprimento a uma mandado de prisão temporária.