Foragido por homicídio em Ilhéus é preso pela polícia em Guarulhos

Um homem investigado por um homicídio e uma tentativa de homicídio em Ilhéus foi preso na sexta-feira (15) em Guarulhos, São Paulo, segundo a Polícia Civil. Ele foi localizado após trabalho de inteligência de policiais do Núcleo de Homicídios da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

Depois do rastreamento, a equipe repassou as informações aos policiais civis do estado de São Paulo. “De posse dos dados, eles realizaram diligências e prenderam o criminoso”, diz o delegado Helder Carvalhal. O suspeito será encaminhado para a Bahia.

O mandado de prisão preventiva era referente a um atentado ocorrido no ano de 2014. O suspeito é integrante de um grupo criminoso e as vítimas foram baleadas no meio da rua, no bairro Malhado, em Ilhéus. Uma delas morreu.

A importância das denúncias também foi destacada por Carvalhal. “Qualquer informação sobre a localização de foragidos pode ser repassada à Polícia Civil por meio do 181. Não é preciso se identificar”, destaca.