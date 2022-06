Foragidos da justiça são presos durante festa de São João em Porto Seguro

Cinco foragidos da Justiça foram encontrados com o auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), durante o ‘Circuito do São João’ de Porto Seguro. Eles foram detidos após passarem pelos portais de abordagem, na noite do sábado (18).

Segundo a SSP, eles são procurados por não pagar pensão alimentícia, tentativa de homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação.

O primeiro suspeito, que tem mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara de Família, Órfãos, Sucessões, Interditos de Porto Seguro, tentava entrar na terceira noite de festa montada na ‘Passarela do Descobrimento’, por volta das 20h50. As câmeras de monitoramento alertaram as equipes da base móvel do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) Costa do Descobrimento, que um suspeito que usava camisa branca, possuía 90% de similaridade.

Guarnições do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Porto Seguro) abordaram o homem para verificar os documentos e o conduziram para o posto da Polícia Civil montado na festa.

Cerca de 30 minutos depois, um novo acionamento foi emitido, desta vez apontando 95% de compatibilidade. Um foragido por tentar matar outra pessoa, que tinha mandado expedido pela 1ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais de Porto Seguro, também foi conduzido pelos militares para o posto da PC.

Mais tarde, outro homem, procurado desde fevereiro de 2021 por tráfico de drogas e associação, foi flagrado enquanto tentava acessar a festa de São João mas, após alerta de 93% de conformidade, ele foi achado e conduzido. O criminoso também possuía mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais daquele município.

Nas duas primeiras noites de evento, dias 16 e 17 de Junho, outros dois criminosos também foram conduzidos para a delegacia após alerta da tecnologia. Eles tiveram os mandados de prisão por roubo e homicídio cumpridos.