'Foram muitos anos de sofrimento', dizem famílias beneficiadas em Canabrava

Há 26 anos a recicladora Marilene Silva, hoje com 40 anos, mudou com a família para a Baixa Fria, no bairro de Canabrava, em Salvador. A casa foi construída aos pés de um barranco e o resultado dessa empreitada foi a falta de sono no período de chuva, por conta dos alagamentos na frente do imóvel e dos deslizamentos de terra nos fundos. A família Silva foi uma das 128 beneficiadas com um apartamento na segunda etapa do Conjunto Habitacional da Baixa Fria, entregue nesta quarta-feira (11).

"Foram muitos anos de sofrimento. Estou muito feliz. Já vi o apartamento e ele está muito bonito. Ele é menor que a minha antiga casa, mas tem segurança, estabilidade, o que a outra não tinha. A qualidade é muito melhor. Sou muito grata", disse Marilene, na porta de um dos prédios.

Ela e a filha de 19 anos vão morar no bloco 18. São oito prédios com quatro pavimentos, sendo dois apartamentos de dois quartos por andar, ou seja, são 16 moradas por estrutura. O prefeito ACM Neto participou do evento e disse que quando começou sua gestão, em 2013, encontrou muitos problemas graves, incluindo a situação da Baixa Fria. "Tratava-se de um projeto federal que se arrastava por 13 anos", disse.

"Era uma história que parecia não ter fim, até que a gente conseguiu. Eu assumi uma parte dos recursos para entregar a primeira etapa, foram 230 unidades habitacionais. O projeto só saiu do papel porque houve muito empenho nosso e também recurso da prefeitura", afirmou.

A comunidade também recebeu uma escola, que vai oferecer Ensino Fundamental I para crianças de 6 a 11 anos, com dois pavimentos englobando cinco salas de aula, área de recreio, ambulatório e cantina, cozinha, dentre outros ambientes.

Um posto de saúde também está em construção no bairro. Ele terá equipes quatro equipes de saúde da família para atender até 16 mil pessoas na região. O investimento é de R$ 1,4 milhão.

Histórico

O Conjunto Habitacional da Baixa Fria fica na Rua Artêmio Castro Valente. Nesta segunda fase, foram contempladas as famílias que ficaram de fora na primeira entrega do conjunto, inaugurado em 2017. A obra, iniciada em abril do ano passado nessa etapa, custou 8,7 milhões.

Em maio de 2017, a Prefeitura entregou 230 unidades habitacionais na primeira fase da Baixa Fria. Os recursos foram provenientes dos ministérios das Cidades e do Planejamento. Iniciada em 2004, ou seja, em gestões anteriores, a obra custou, na primeira etapa, aproximadamente R$ 20 milhões, sendo que a Prefeitura arcou com cerca de R$ 3 milhões para que fosse concluída.