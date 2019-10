'Foram muitos tiros', diz moradora sobre ataque de bandidos em Itororó

O ataque de um grupo de bandidos a uma joalheria e dois bancos da cidade de Itororó, no centro-sul da Bahia, assustou os moradores do local. Uma mulher que não quis se identificar, por exemplo, disse que estava dormindo quando ouviu o barulho.

“Eram mais de 2h quando as explosões começaram. Nós ouvimos muitos tiros. Foi algo que deixou muita gente assustada. Eu, por exemplo, nem da cama quis levantar”, contou ela, que preferiu não ter seu nome divulgado.

Foto: Polícia Civil/Divulgação

A ação foi comandada por pelo menos 12 bandidos. Eles explodiram agências do Bradesco e Banco do Brasil. Segundo a Polícia Civil, as instituições ficaram tão danificadas que precisarão ser reconstruídas, o que impedirá o funcionamento por alguns meses. Esse são os únicos bancos da cidade.

No Banco do Brasil, os bandidos explodiram um cofre falso. Ao ver que não iam conseguir nada, fugiram. No Bradesco, houve duas explosões que derrubaram duas portas, mas a terceira, de ferro, resistiu ao ataque.

Foto: Divulgação

Na fuga, os criminosos ainda tentaram arrombar uma joalheria usando um pé-de-cabra. As ações, no entanto, foram frustradas, já que eles não conseguiram ter acesso aos cofres.

No estabelecimento, os bandidos também saíram de mãos abanando, porque não conseguiram acessar o interior da loja, devido a um reforço na segurança do estabelecimento.

Novos ataques

De acordo com o delegado José Robson de Oliveira, plantonista na cidade de Itapetinga, sede da 21ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Corpin) e que abrange Itororó, “provavelmente a quadrilha é da Bahia e deve realizar novos ataques”.

“Pelo fato de saírem sem levar nada, é muito provável que nos próximos dias ou meses eles devem atacar de novo. Podem também realizar ações menores, como explodir caixas eletrônicos”, disse.

Foto: Polícia Civil/Divulgação

Para evitar que as polícias Civil e Militar de Itapetinga impedissem os ataques em Itororó, os bandidos, antes das explosões, queimaram dois veículos (uma caminhonete e um carro de passeio) sobre a ponte do Rio da Onça, na BA-263, que liga Itapetinga a Itororó.

A ponte fica antes da ligação entre a BA-263 com a cidade de Potiraguá, que se dá por meio da BA-670, para onde os bandidos se dirigiram em dois veículos após as explosões.

Estes veículos também foram queimados num trecho da BA-670 com a BA-680, já depois de Potiraguá, e que dá acesso à cidade de Itarantim. “Com certeza, havia mais veículos esperando por eles nesse trecho, para dar a fuga”, disse o delegado.

Foto: Polícia Civil/Divulgação

Os bandidos também atacaram o batalhão da PM em Itororó, localizado quase em frente ao Banco do Brasil e onde havia apenas três policiais, que não reagiram. Duas viaturas que estavam na porta do batalhão foram alvejadas com tiros de fuzil, escopeta e pistola 9 milímetros, informou o delegado.

De acordo com o Sindicato dos Bancários da Bahia, este foi o 22º ataque a instituições bancárias na Bahia em 2019 – os dados incluem explosões e arrombamentos contra caixas eletrônicos e cofres dos bancos, assaltos e sequestros.