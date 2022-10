Forbes 30 under 30, Monique Evelle fala de empreendedorismo no Scream 2022

Fundadora da Inventivos, plataforma de formação de novos empreendedores, a empresária Monique Evelle é presença confirmada no Scream Festival 2022.

Ela foi reconhecida pela Forbes como "30 under 30”, indicada pela Bloomberg Linea uma das 500 personalidades mais influentes da América Latina, eleita uma das 50 profissionais mais criativas do Brasil pela Revista Wired e é autora do livro "Empreendedorismo Feminino: Olhar estratégico sem romantismo".

Considerada um dos grandes nomes no cenário empreendedor nacional, Monique acredita que o Festival tem influência no empreendedorismo baiano, possibilitando espaços de encontro e conexões entre donos de negócios, especialistas e marcas.

“É uma maneira de fazer com que os talentos de Salvador continuem na cidade. O Nordeste é considerado o novo hub de inovação do Brasil. Salvador é uma das dez cidades mais inteligentes do país. A 39ª no Índice de Cidades Empreendedoras 2022 e a 121ª posição entre as cidades mais promissoras do mundo para atrair investimentos. Possibilitar espaços de encontro e conexões entre donos de negócios, especialistas e marcas é uma maneira de fazer com que os talentos de Salvador continuem na cidade”, explica Monique.

Para ela, empreender é uma habilidade que as pessoas têm de identificar, seja problemas ou até mesmo oportunidades e a partir disso, pensar estratégias e soluções que possam criar algo positivo para a sociedade.

“Meus esforços têm sido nessa direção: identificar, fomentar e propor iniciativas que estejam alinhadas com o desenvolvimento do território soteropolitano. E o SCREAM Festival se apresenta como uma dessas iniciativas para construir futuros na capital baiana”, comenta Monique.

Tendo em sua trajetória o compromisso de impulsionar e formar novos empreendedores, Monique explica que sua participação no Scream Festival 2022 é reflexo de suas iniciativas.

“Participar do Scream é reflexo de que as iniciativas que eu escolho fazer parte têm o fazer funcionar como premissa, e que essa premissa está sendo identificada na minha atuação. Porque fazer funcionar é inovar e iniciativas que tem isso como prática também conseguem se identificar com o que eu faço”, ressalta.

Sobre sua apresentação no Festival, os participantes podem esperar um papo reto sobre empreendedorismo, negócios e carreira, a partir de uma construção profissional que passou por receios, questionamentos e dificuldades, mas que encontrou respostas. Monique também vai falar sobre ESG, inovação e comunicação, já que, segundo a empresária, “não dá pra desvincular isso da pauta sobre empreendedorismo'', conclui.

Scream

Para a 5ª edição, o Scream Festival, considerado o maior festival de Criatividade, Inovação e Negócios do Norte-Nordeste, separou mais de 10 temas para serem apresentados e debatidos, organizando-se em eixos temáticos, ESG; Empreendedorismo; Transformação Digital; e Diversidade & Inclusão.

Tendo inovação, criatividade e negócios como principais assuntos de interesse, a nova edição do festival contará com mais de 64 horas de conteúdo, 120 palestrantes, 50 mil interações, expectativa para 12 mil pessoas impactadas e 4 espaços simultâneos.

Outros nomes que também vão trazer o empreendedorismo para a roda de conversa são: Saville Alves, cofundadora da SOLOS, startup de impacto que tem transformado a economia circular em presença na vida das pessoas, dos territórios e de marcas e Valéria Lapa, que já atuou como consultora na elaboração, mobilização de recursos e gestão de projetos de impacto social, sobretudo iniciativas voltadas ao empreendedorismo negro e indígena.

Serviço

SCREAM Festival 2022

Quando: 3 nov - 2022 • 08:00 > 4 nov - 2022 • 20:00

Onde: Fera Palace Hotel, Teatro Gregório de Matos e Fundação Gregório de Matos, no Centro Histórico de Salvador

Inscrições: R$100 inteira; R$50 meia

Programação e acesso: www.screamfestival.com.br