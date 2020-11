Força-tarefa impede realização de corrida irregular no Centro Histórico

Uma corrida que aconteceria de maneira irregular em Salvador foi impedida neste domingo (8) por agentes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e da Transalvador. A corrida "Resistência e Consciência Negra” aconteceria nos 5 quilômetros entre a Praça Municipal e o Largo de Santo Antonio, mas esse tipo de evento ainda está proibido na cidade.

O evento tinha marcado a saída para 7h, a partir da Praça Municipal. Eles modificaram o início, mas mesmo assim foram flagrados pela fiscalização. “Essa desarticulação foi resultado do trabalho do nosso serviço de inteligência que identificou a possível realização do evento e agiu rápido para evitar que ele acontecesse. Corridas de rua ainda não estão autorizadas em Salvador”, explica o titular da Sedur, Sérgio Guanabara.

Ele diz que a pasta tem feito monitoramento para evitar as irregularidades. “Além das denúncias que recebemos e a expertise dos nossos agentes que estão nas ruas diariamente, contamos também com um monitoramento das redes sociais, já que são um grande meio de divulgação”, explica.