'Forçação de barra com gritinho e dancinha já tá chato', diz Rodolffo sobre Gil

Acordados por conta do barulho de Lucas Penteado no quarto cordel, Rodolffo e Caio passaram parte da madrugada deste sábado (7) criticando o comportamento de Gilberto. O sertanejo fez comentários classificados de homofóbicos.

O cantor disse que não vê mais graças nas brincadeiras de Gilberto e que a voz dele irrita muito na convivência diária. "O Gilberto também com aquela 'bobeiraida' dele o tempo inteiro. Forçação de barra com gritinho e dancinha já tá chato também. Eu não consigo rir daquilo mais. Acabou a graça pra mim. Quando ele começou a comemorar a turma saindo da prova (do líder), acabou a graça", disse o sertanejo. "Cara, a voz dele tá incomodando. Chegou num ponto que tudo tá incomodando".

Caio também questionou qual seria a preocupação do brother com o risco de ir para segundo paredão do BBB21, que será formado neste domingo (7). Rodolffo lembrou que ele sabe que está na mira por ter mudado a posição dentro da casa.

"Ele sentiu que o dele tá na reta. Ele chegou hoje cedo na Thaís pra perguntar se tá tudo certo. Comigo já tem certeza", acredita.

"Nem é só achar que o dele tá na reta. Ele tá com medo de sair por alguma coisa que fez ou tá falando. Quem não deve, não teme, bastião. Vou sair perguntando na casa se vão votar em mim se não fiz nada? Não tem o que temer", acredita caio. Rodolffo disse que "ele sabe que é chato".

Depois, Rodolffo conversou com Carla para falar mal de Gilberto, criticando o brother por ter dito que achava que ele sairia no paredão contra Kerline e Sarah. Depois, Gilberto explicou a ele que não era o que ele achava, mas o que ele queria. Isso o irritou. "Troquei ideia com Karol e Nego, e estamos alinhados. Falei 'ah, então para mim morreu, entrou na listinha'. Aqui não é jogo de falsidade", disse.