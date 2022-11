Forças de Segurança fazem vistoria no espaço do Festival Virada Salvador

Equipes das polícias Militar e Civil, além do Corpo de Bombeiros se reuniram, na tarde desta terça-feira (29), no Centro de Convenções de Salvador, para discutir as estruturas de segurança do ' Festival Virada Salvador 2022', evento com cinco dias de festa. A Empresa Salvador Turismo (Saltur) apresentou a planta do local.

Estruturas para o acesso do público, vias de chegada, instalações para as polícias Militar e Civil, além dos Bombeiros, saídas de emergência, entre outros espaços foram abordados para garantir a melhor qualidade, conforto e segurança aos baianos e turistas.

Giberbet Martins Gouveia, representante da Coordenação Executiva de Infraestrutura e Rede Física (Ceirf) da Secretaria da Segurança Pública (SSP), falou sobre a importância da visita.

“É necessária a vinda de todo o pessoal responsável pela segurança. As estruturas seguem o padrão dos anos anteriores, mas dessa vez o espaço foi aumentado. Verificaremos se há necessidade da criação de alguma outra estrutura para as forças de segurança”, finalizou Gilberbet.

O evento referente ao Réveillon 2023 ocorre entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro, na Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio.

Boato de cancelamento

Uma matéria antiga que noticiou o cancelamento do Festival Virada Salvador 2022, que aconteceria entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano, viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (29).

A reportagem viralizou como se fosse uma notícia nova, e a Prefeitura se pronunciou sobre o evento, negando o boato de cancelamento. Veja:

